За шесть месяцев 2021 года поток пассажиров аэропорта Ставрополя увеличился на 61%

Международный аэропорт "Ставрополь" за I полугодие увеличил пассажиропоток на 61% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Работники учреждения думают, что после увеличения рейсов уже во второй половине года поток клиентов снова увеличится.

- Пассажиропоток АО "Международный аэропорт "Ставрополь" в январе-июне текущего года - 267 тыс. 249 человек, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года пассажиропоток вырос на 61%, - заявил директор аэропорта Виктор Соловьев.

В январе-июне 2019 года принял обслужил около 205,2 тыс. человек. То есть пассажиропоток аэропорта в I полугодии превысил допандемийный уровень на 30,2%. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг и Северный Кавказ".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что у аэропорта Ставрополя хотели отсудить 3,7 млн рублей из-за долга 2018 года. Иск к аэропорту имени Александра Суворова подал "Администрация гражданских аэропортов". Компания хотела взыскать деньги и неустойку по договору за 2018 год.