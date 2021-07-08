В Ставрополе прокладывают новую дорогу к Татарскому городищу

Власти Ставрополя намерены обустроить дорогу и подъезд к Татарскому городищу, археологическому памятнику Предкавказья федерального значения возрастом около 3 тысяч лет.

О туристическом потенциале города и планах говорили представители ведомств, краеведческого музея, городской Думы, комитетов и структурных подразделений администрации краевой столицы.

- Чтобы реализовать огромный потенциал памятника археологии и с гордостью показывать его широкой аудитории, необходимо включить его в городскую инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе администрации\ Ставрополя.

Так, в к Татарскому городищу уже прокладывают дорогу по проезду Лазурному протяженностью 800 метров. Специалисты дорожных служб проложили 15 ливневок с выходом в новый дождевой коллектор.

Работы ведутся с минимальным вмешательством в среду и сохранением леса. Дорогу проходит в 4 метрах от него.

- Уже выровняли территорию под будущую укладку асфальта, сейчас рабочие устанавливают новые бортовые камни. Параллельно дороге предусмотрят и пешеходную дорожку, равную длине дороги. На проезде конечная остановка некоторых маршрутов общественного транспорта. Для удобства водителей и пассажиров остановочную площадку благоустроят, - говорится в сообщении.

В планах также обустроить заезд и парковку у входа на туристическую тропу.