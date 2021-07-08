Впервые за 9 лет бюджет Ставрополя оказался в плюсе

Ставропольские власти заявили о том, что впервые за последние 9 лет бюджет города стал профицитным. В мэрии отметили, что бюджет на этот год сформирован с дефицитом всего в 2 % от налоговых и неналоговых доходов.

Сообщается, что 75 % запланированных расходов направлены в социально-культурную отрасль.

- В 2020 году, который отметился падением ряда экономических показателей в условиях пандемии и закономерным снижением доходов, бюджет города изначально также был принят с дефицитом. Сумма недостатка тогда составила более 630 миллионов рублей, или 10 %. Однако по итогам ушедшего года впервые за 9 лет сложившуюся негативную тенденцию удалось исправить. Бюджет Ставрополя исполнен с профицитом, - приводит пресс-служба горадминиситрации слова главы Ставрополя Иван Ульянченко.