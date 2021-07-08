В Изобильном нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими

ДТП с пострадавшими произошло днем в среду, 7 июля, в Изобильном. Нетрезвый водитель «Приоры» выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с ГАЗелью и Патриотом, которые ехали по главной дороге.

В результате столкновения травмы получили 47-летняя и 20-летняя пассажирки Приоры.

- Легковым автомобилем управлял 26-летний житель Изобильненского округа, который от прохождения процедуры освидетельствования отказался, - сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Водителю грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Проводится проверка.