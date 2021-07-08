С пекарни в Невинномысске нетрезвый мужчина похитил взрослого пса и щенка алабая

В Невинномысске с пекарни похитили суку и щенка алабая. Кстати, вес взрослой собаки этой породы составляет в среднем 40-65 кг, а у отдельных особей может и превышать 100 кг. О том, что животных кто-то украл в полицию сообщил владелец пекарни. Ущерб оценили в 115 тысяч рублей.

По камерам наблюдения удалось вычислить личность похитителя и выяснить, где находятся собаки.

- Доставленный в городской отдел внутренних дел 30-летний местный житель признался в совершении кражи. Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил собак и по пути оставил их на время у знакомого, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе МВД по краю.

Животных уже вернули хозяину, а в отношении задержанного завели дело о краже.