Мошенники научили жительницу Михайловска, как остаться без 1,3 млн рублей

44-летняя жительница Михайловска стала жертвой мошенников. Несмотря на комплексную работу полиции по профилактике мошенничеств, на постоянные предупреждения от банков, люди продолжают лишаться своих средств. Порой - огромных.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в прес-службе УМВД по Ставропольскому краю, к ним поступило заявление от упомянутой выше гражданки. Женщина рассказала, что ей четыре раза звонил мужчина, представляющийся сотрудником банка.

Он сообщил, что ее счет пытаются взломать, и необходимо вывести средства в резервные ячейки. Далее последовали подробные инструкции, как действовать. Следуя им, женщина отправила на счета мошенников около 1,3 млн рублей.

После этой истории краевое управление полиции в очередной раз напомнило - банк может инициировать общение только с целью консультации по продуктам и услугам кредитно-финансового учреждения. Звонок при это должен производиться с номера, указанного на обороте вашей карты, на сайте банка или в заключенном с банком договоре.