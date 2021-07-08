Против директора детского дома в Ставропольском крае завели уголовное дело

Против директора детского дома в Буденновском округе возбудили уголовное дело за превышение полномочий и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Нарушения выявили в ходе проверки. Женщина приняла на должность воспитателя своего сына, который по факту в учреждении не появлялся. Однако в официальные документы за 2020 год она вносила недостоверные сведения о том, что ее чадо все-таки выполнила некоторый объем работы. Кроме того, директор выплатила сотруднику более 84 тысяч рублей без квитанций, необходимых для назначения выплаты.

Прокуратура Ставрополья направила результаты проверки следователям, которые возбудили уголовное дело по двум статьям - "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".