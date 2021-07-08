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Происшествия8 июля 2021 11:24

В Ставрополе загорелась маршрутка

К месту ЧП прибыли пожарные расчеты
Алина МАКСИМОВА
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Утром 8 июля в Ставрополе загорелось маршрутное такси. Инцидент произошел в юго-западном районе городе. О происшествии сообщили очевидцы, разместившие в социальных сетях кадры с места ЧП.

По словам местных жителей, маршрутка задымилась на улице 45-я Параллель. Водитель маршрутного такси экстренно остановил транспорт и попросил пассажиров срочно покинуть салон. На место происшествия прибыли несколько машин МЧС Ставрополя.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. О причинах возгорания официальных комментариев пока не поступало.