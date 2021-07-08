Бензин на Ставрополье за месяц подорожал меньше, чем на один процент

Бензин продолжил дорожать Фото: Олег УКЛАДОВ

Северо-Кавказстат рассказал, как изменились цены на топливо в июне 2021 года. По данным ведомства, рост цен был незначительным. Топливо в среднем подорожало на 0,4%.

Так, в мае средняя цена за литр автомобильного бензина в мае составляла 48,95 руб., в июне за литр бензина в среднем просили 49,13 руб.

При этом, литр 92-го в июне стоил 46,24 руб. против 46,09 руб. в мае. АИ-95 - 50,65 руб. в июне против 50,51 руб. в мае. Аи-98 в июне в среднем стоил 57,68 руб., а в мае - 57,22 руб.

Дизельное топливо в среднем за месяц подорожало на 15 копеек. В мае литр ДТ обходился в 47,97 руб., а в июне - 48,12 руб.

Газ для авто и вовсе подешевел. Правда всего лишь на одну копейку. Литр газового топлива в мае обходился в среднем в 26,15 руб., а в июне в 26,14 руб. За первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года газовое топливо подорожало более чем на 26%.

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