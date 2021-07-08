Лекарства в Ставропольском крае за полгода подорожали на 6,1%

Половина препаратов подешевела, половина - подорожала Фото: Мария ЛЕНЦ

В июне 2021 года в Ставропольском крае цены на медикаменты, включая отдельные виды жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, выросли на 0,4% по сравнению с маем (без их учета - на 0,53%), а на ЖНВЛП - на 0,24%.

Если сравнить с декабрем предыдущего года, то за полгода рост цен составил 6,13% (9,36%) и 1,95% соответственно. Такие данные сайт stav.kp.ru получил от Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, с декабря 2020 года из 52 препаратов, включенных в наблюдение, 39 подорожали (от 0,17 до почти 23%), 13 подешевели (от 0,24 до 7,07%).

Больше всего подорожали отечественные аспирин (22,98%); поливитамины без минералов/с макро- и микроэлементами (17,55%/11,21%), противовоспалительные: мази флуоцинолона ацетонид (16,62%), левомеколь (14,79%) и таблетки нимесулид (19,59%); йод (15,16%); метамизол натрия - анальгин (13,23%), офтальмологическое средство сульфацетамид (11,68%) и настойка пустырника (10,77%).

Если анализировать сведения за июнь 2021 года, то подорожали 28 препаратов (от 0,03 до 3,33%), подешевели 24 (от 0,02% до 3,3%).

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