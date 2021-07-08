Каждый месяц в Невинномысске открывается больше двух тысяч вакансий

Половина из них не требует опыта работы и подходит как взрослым людям, так и выпускникам общеобразовательных школ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Невинномысске ежемесячно открывается более двух тысяч вакансий. Глава города Михаил Миненков выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное вопросам трудоустройства. В нем директор государственного центра занятости Юлия Чугунова отметила, что впервые за многие годы у них наблюдается такая высокая потребность в работниках. Объясняется это тем, что город стремительно развивается. В Невинномысске появились новые резиденты ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития - прим.ред.) и заработали новые предприятия.

- Ежемесячная потребность в вакансиях в городе Невинномысске на сегодняшний день составляет 2025 вакансий. Половина из них не требует опыта работы и подходит как взрослым людям, так и выпускникам общеобразовательных школ, - обратила внимание Юлия Чугунова.

Что же касается размера заработной платы, то можно сказать, что специалисты высших категорий рабочих специальностей, инженерного дела и соискатели, готовые работать по вахтовому методу, получают до 70 тысяч рублей.

Поддерживают в Невинномысске малоимущих и безработных жителей. Как заметила Юлия Чугунова, при заключении социального контракта можно получать ежемесячную выплату в размере 10 790 рублей. А на 25 тысяч рублей могут рассчитывать малоимущие безработные граждане, собирающиеся организовать собственное дело. Еще 75 000 рублей им доплатят при открытии ИП.