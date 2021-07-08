Ставрополец, не сдавший своего друга-террориста, оштрафован на 50 тысяч рублей

Приговор уже вступил в законную силу Фото: Александр ГЛУЗ

Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя Каримуллы Д. Его обвиняли в несообщении о преступлении террористической направленности.

По данным УФСБ по СК, парень познакомился и стал общаться с участником международной террористической организации.

- Он достоверно знал о совершении преступления, предусмотренного статьей «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», и имел реальную возможность сообщить эти сведения в уполномоченные органы власти, но не сделал этого. В связи с чем было возбуждено уголовное дело, - уточнили в ФСБ.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей «Несообщение о преступлении» - год лишения свободы. Ставропольца приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.