В Предгорье собрали пятиметровую ромашку из 1500 снимков ставропольских семей

В Предгорном районе Ставропольского края в честь празднования Дня семьи, любви и верности собрали ромашку из 1,5 тысячи фото семей. Собирали ее 3 дня, размер композиции превысил 5 метров.

Об этом сообщает управление по информполитике правительства Ставропольского края.

- Мы не ожидали такого отклика жителей округа. Теперь в нашей ромашке более 1500 счастливых семей, а фотографии продолжают приходить. После праздника мы подарим снимкам вторую жизнь – соберём большое панно для следующего праздника, который, надеемся, пройдет в привычном очном формате, – отметил глава округа Николай Бондаренко.

Фотопанно решили разместить в местном отделе ЗАГС.