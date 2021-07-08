Ставропольские супруги получили медаль за то, что прожили вместе 50 лет

Виктор Иванович и Лариса Владимировна Рогозины. Фото: администрация Ставрополя

В День семьи, любви и верности супруги Рогозины из Ставрополя получили Медаль «За любовь и верность» за то, что на своем примере показали значимость семьи. Такую награду вручают парам, прожившим вместе более 25 лет. А Виктор Иванович и Лариса Владимировна в браке уже 50 лет! «Золотую свадьбу» Рогозины отпраздновали в этом году.

Супруги, всю жизнь посвятившие медицине, воспитали дочь, которая пошла по стопам родителей и стала военным медиком.

Медаль «За любовь и верность», которую получили супруги Рогозины. Фото: администрация Ставрополя

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе администрации Ставрополя, чета Рогозиных с юности вела активный образ жизни, а недавно они освоили компьютерную грамотность по «Программе для пенсионеров». А еще Лариса Владимировна регулярно занимает призовые места в районных конкурсах на лучшую придворовую территорию и на фестивале городских цветников.