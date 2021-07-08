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Происшествия8 июля 2021 15:56

В Предгорном округе Ставрополья полиция задержала пьяную женщину на авто

Она отказалась дышать в трубку и устроила концерт на камеру видеофиксации
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что полиция Предгорного округа задержала пьяного водителя, которая колесила по муниципалитету, нарушая правила ПДД. Сотрудник ГИБДД пригласил девушку в машину для освидетельствования.

Позитивная пьяная водить Ставрополья не постеснялась полицейского

35-летняя ставропольчанка отказалась дышать в трубку, но согласилась сдать тест в наркодиспансере. Позже она поинтересовалась, лишат ли ее водительский прав. Получив положительный ответ, она решила передать свои эмоции на камеру видеозаписи в полицейской машине.

- Мы все умрем! - воскликнула женщина.

Госавтоинспекция опубликовала видео и пропросила водителей ответственнее подходить к управлению автомобилем. Теперь девушке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.