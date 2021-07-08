Главу пришкольного интерната в Дагестане уволили за жестокое обращение с детьми

Пресс-служба министерства образования Дагестана сообщила, что заведующую пришкольного интерната в Южно-Сухокумске обвинили в жестоком обращении с подопечными. Она избивала и давила на детей.

Департамент получил много жалоб на женщину и работу интерната в целом. Ведомство начало проверку: провело анкетирование среди детей, поговорили с работниками и родителями. Подтвердилось несправедливое жестокое обращение с малолетними.

По итогу заведующая написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про скандал вокруг избиения ребенка-инвалида в интернате Ингушетии. На видео, которое появилось в соцсетях, видна потасовка между якобы воспитателем Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей и подопечного.

Общественность возмутилась и потребовала правового разбирательства.