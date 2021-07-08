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Происшествия8 июля 2021 20:44

Ставропольская фирма получила штраф за свалку на 400 кв метрах плодородной земли

Делом занялся Мировой суд
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе Мирового суда Промышленного района Ставропольского края сообщили, что строительная компания незаконно образовала свалку на плодородной земле. На ней можно было бы выращивать сельхозкультуры, но вместо этого там складировали мусор.

Свалка заняла 400 квадратных метров. Компания отгружала сюда бетонные блоки, камни, металлолом, бочки с непонятной жидкостью и другие отходы. В итоге плодородные земли оказались непригодны для конструктивного использования.

Мировой суд постановил исправить нарушение и оплатить штраф в 100 тысяч рублей.