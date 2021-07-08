Мосгорсуд снова перенес рассмотрение дела Рауфа Арашукова

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что рассмотрение дела Рауфа Арашукова пришлось перенести из-за ходатайства Генеральной прокуратуры. Это нужно для представления мотивированной позиции по заявленным ходатайствам защиты.

- Мной было заявлено ходатайство о возврате уголовного дела прокурору в связи с тем, что до настоящего времени мне лично не была вручена копия обвинительного заключения". "После процесса следователь группы вышел на меня и предложил подъехать получить ее. Это грубое нарушение, которое суд пытается нивелировать таким способом, чтобы не возвращать дело на доследование, - рассказала сторона защиты Рауфа Арашукова.

По этой причине заседание состоится 12 июля.

Напомним, Рауф Арашуков - бывший сенатор Карачаево-Черкесии. Он подозревается в участии в преступной группировки и убийстве активиста Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухо.