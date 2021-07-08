Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Рауфа и Рауля Арашуковых

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Арашуковых. Александр Щербак/ТАСС

В Московском городском суде сегодня, 8 июля 2021 года, началось разбирательство по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

О начале судебного процесса заявила сторона защиты.

- Сегодня был дан старт судебному разбирательству по нашему делу, - сказал Владимир Постанюк, адвокат Арашуковых. - Мы готовы! Началось предварительное слушание, мы подтвердили намерение о суде присяжных. Суд 12 июля продолжит разрешать ходатайства защиты, которых накопилось значительное количество.

По версии следствия, в 2000-х Рауль Арашуков организовал преступное сообщество на территории КЧР и Ставропольского края. В группировку чуть позже присоединился сын Рауля Рауф, который начал политическую карьеру в возрасте 18 лет.

В 2010 году Рауль Арашуков выяснил, что активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов способны раскрыть детали преступной деятельности семьи Арашуковых. Тогда, как полагает следствие, отец Арашуков дал указание сыну Рауфу «убрать» Жукова и Шебзухова. Оба были убиты. После смерти Жуков и Шебзухова Арашуков связался с экс-замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбеком Булатовым, экс-начальником ЦПЭ МВД по региону Тимуром Бетугановым и уже через них - со следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Правоохранителям «настоятельно не рекомендовали» проводить объективное расследование по уголовным делам об убийстве. Сейчас силовики также находятся под следствием.

Задержали Рауфа и Рауля Арашуковых 30 января 2019 года. Сенатора лишили неприкосновенности. На данный момент Арашуковы находятся в Лефортово.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Верховный суд РФ по ходатайству Генпрокураты вынес решение о переносе рассмотрения данного уголовного дела из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд. Фигурантам дела также было продлено заключение под стражу до 6 октября.

На автопарк семьи экс-сенатора наложен арест. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также сайт stav.kp.ru сообщал, что суд продлил арест, наложенный более чем на 90 автомобилей, принадлжавших семье экс-сенатора от КЧР. В перечень арестованных авто вошли в том числе: раритетный автомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer, Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley и другие марки автомобилей. На все машины наложен арест в качестве обеспечительной меры. Иск об обращении имущества Арашуковых в пользу государства рассматривает Басманный суд Москвы.

Смотреть видеосюжет Завершено расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его соучастников

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