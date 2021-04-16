Суд по делу Арашуковых пройдет в Москве

Дело Арашуковых рассмотрят в суде Москвы. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Уголовное дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова будет рассматриваться в Москве. Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил перенести рассмотрение уголовного дела Араушковых из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд. Также фигурантам дела продлили заключение под стражу до 6 октября.

Генеральная прокуратура РФ ходатайствовала о переносе дела из КЧР, опасаясь влиятельных связей Арашуковых в родной Карачаево-Черкесской республике. По мнению надзорного ведомства, бывший сенатор и его отец могли повлиять на присяжных и объективность рассмотрения дела. Защита Арашукова выступала против рассмотрения дела в Москве.

Также суд продлил арест, наложенный на более 90 автомобилей, которые принадлежат семье экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Среди арестованного судом транспорта: раритетный автомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer, Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley и другие марки автомобилей. На машины наложен арест в качестве обеспечительной меры. На данный момент в Басманном суде Москвы рассматривается иск об обращении имущества Арашуковых в пользу государства.

Суд арестовал более 90 машин из многомиллионного автопарка Араушковых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «КП» писала, что 31 марта 2021 года стало известно о том, что расследование уголовного дела в отношении Арашуковых завершено.

- По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. Следователями СК России в рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе СКР 31 марта этого года.

Напомним, следствие считает, что в «нулевых» годах Рауль Арашуков организовал преступное сообщество для контроля газа на территории КЧР и Ставрополья. В состав группы вошел его сын Рауф, который начал свою политическую карьеру в возрасте 18-ти лет.

В 2010 году активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов могли раскрыть детали преступной деятельности Арашуковых. Следствие считает, что Рауль Арашуков дал указание сыну организовать их убийства, что и было выполнено.

После убийства Арашуков связался с бывшим замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбеком Булатовым, экс-начальником ЦПЭ МВД по региону Тимуром Бетугановым и, через них со следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Представителям правоохранительных структур было дано поручение не проводить объективное расследование по уголовным делам. В деле появилась статьи «Превышение должностных полномочий» и «Заведомо ложный донос». Вменяются Арашуковым также растраты.

Задержали Рауфа и Рауля Арашуковых 30 января 2019 года. Сенатор был лишен неприкосновенности.

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