Расследование дела Арашуковых завершено

Рауль и Рауф Арашуковы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца, «газового короля» Рауля Арашукова. Об этом в среду, 31 марта 2021 года, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

- По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, проведено свыше 200 судебных экспертиз. Следователями СК России в рамках предварительного следствия собран комплекс доказательств причастности всех фигурантов к преступной деятельности. Все материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи их в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, экс-сенатор Совета Федерации от КЧР Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков находятся в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, в начале 2000-х Рауль Арашуков организовал преступное сообщество, чтобы контролировать обороты газа на территории КЧР и Ставропольского края. Позже в состав группы вошел его сын Рауф, сделавший карьеру политика от депутата до сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии.

В 2010 году раскрыть подробности преступной деятельности могли активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов. По версии следствия, глава преступной группировки Рауль Арашуков дал указание сыну организовать их убийства. Якобы это было сделано "в целях пресечения возможности массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации". В итоге руководитель молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов были убиты.

После убийства Арашуков связался с бывшим замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбеком Булатовым, экс-начальником ЦПЭ МВД по региону Тимуром Бетугановым и, через них со следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Им было поручено не проводить объективное расследование по уголовным делам. В итоге в деле появилась статьи «Превышение должностных полномочий» и «Заведомо ложный донос». Вменяются Арашуковым и растраты.

«Взяли» Рауфа и Рауля Арашуковых 30 января 2019 года. Сенатор и «газовый король» были арестованы по решению суда, экс-сенатора лишили неприкосновенности.

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