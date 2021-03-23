Последние новости о деле Арашуковых на 23 марта 2021: обвинение предъявлено заново из-за ошибок

Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков (слева направо) в суде, июль 2020 г. Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Комсомолка» рассказывает последние новости о деле Арашуковых на 23 марта 2021: экс-сенатор Рауф Арашуков закончил ознакомление с уголовным делом, которое направят прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, а его отца Рауля Арашукова вновь допрашивают.

На данный момент опальный сенатор находится в СИЗО «Лефортово». В июле прошлого года следствием было сформулировано обвинение в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова. Далее Арашуков и его адвокаты приступили к ознакомлению с уголовным делом. По словам адвоката дело в отношении бывшего чиновника состоит более чем из 300 томов. О том, что процесс ознакомления с материалами дела окончен, Арашуков сообщил на своей официальной странице в Instagram.

- Мы закончили ознакомление с уголовным делом, - написал экс-сенатор.

«Без смеха читать невозможно»

Рассказывая об уголовном деле, Арашуков в очередной раз отметил, что дело в отношении него и его отца «сшито белыми нитками» и является заказным:

- Без смеха читать материалы уголовного дела в отношении меня и моего отца было невозможно. Сказать, что дело сшито белыми нитками и на лицо имеет заказной характер – значит ни сказать ничего! - заявил экс-сенатор.

Также Рауф Раулевич пообещал доказать в суде свою правоту. Чиновник уверен, что правосудие восторжествует и те, кто, по его мнению, оклеветал честное имя Арашуковых — понесут заслуженное наказание:

- Вранье выйдет и раскроется в суде, а тем, кто этот беспредел творил, пытал людей, подкупал людей, я им хочу передать, что они все понесут ответственность в рамках действующего уголовного закона и предстанут перед судом, - написал бывший член Совета Федерации, отметив, что благодарен тем, кто его не предал.

«Много грамматических ошибок»

Тем временем, «газовому королю» Раулю Арашукову заново предъявлено обвинение и сегодня следователь проводит с ним допрос. Причиной стало наличие в деле ошибок.

- Мы закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301 странице, - рассказал адвокат Арашуковых Владимир Постанюк.

Адвокат отметил, что показания Арашукова-старшего займут порядка 20 листов. Ранее речь шла всего о пяти.

Убийства, угрозы, растраты: за что предстоит отвечать Арашуковым?

Напомним, следствие полагает, что около 20 лет назад Рауль Арашуков организовал преступное сообщество. Цель банды — контроль за оборотом газа на территории КЧР, Ставрополья и еще ряда районов СКФО. Вошел в состав группы и сын Рауля — Рауф. За короткое время Рауфу удалось стать видной политической фигурой — он был самым молодым депутатом Думы Ставрополья, а позже стал сенатором от КЧР.

В 2010 году группу, созданную Арашуковым, могли рассекретить. Угрозу представляли активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов. Рауль Арашуков, по версии следствия, распорядился их убрать, а Рауф непосредственно отдал приказ. Жуков и Шебзухов были убиты.

Вменяются Арашуковым также растраты, давление на свидетелей, злоупотребление полномочиями. Так, следствием выявлено фиктивное трудоустройство Раулем Арашуковым близких родственниц в штат «Газпрома». В результате чего нанесен ущерб компании в 770 млн рублей.

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