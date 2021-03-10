Арашукову готовятся утвердить обвинительное заключение

Рауф Арашуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дело экс-сенатора Рауфа Арашукова в 20-х числах марта 2021 года окажется на прокурорском столе для утверждения обвинительного заключения по делу.

- Мой подзащитный заканчивает знакомиться с материалами дела. Окончательный срок ознакомления — 19 марта, - рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» адвокат арестованного политика Владимир Постанюк. - Далее дождемся обвинительного заключения и начнется судебный процесс.

Согласно установленному законом порядку, вопрос по утверждению обвинительного заключения должен быть решен в течение 10 суток со дня поступления. Далее Арашуков-младший предстанет перед судом.

Напомним, бывший сенатор Рауф Арашуков был задержан в последних числах января 2019 года. Политика арестовали прямо в зале заседаний Совета Федераций. Задержание проводилось при личном участии главы СКР Александра Бастрыкина и экс-генпрокурора Юрия Чайки. Арашуков обвиняется в двух заказных убийствах, которые были совершены по политическим мотивам, участии в преступном сообществе, а также давлении на свидетеля.

В этот же день в Петербурге был задержан и Арашуков-старший, отец экс-сенатора. Рауль Арашуков подозревался в хищении газа, а также создании преступного сообщества. Позже обвинение в мошенничестве с миллиардным ущербом государству было изменено. Вместо 32 млрд. стали фигурировать лишь 2,5 млрд. рублей. Но «газового короля» стали подозревать в заказных убийствах, растратах, давлении на свидетелей и злоупотреблении полномочиями. Речь идет, в частности, о фиктивном трудоустройстве близких родственниц в штат «Газпрома». Сумма ущерба - порядка 770 млн рублей.

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