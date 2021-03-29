Килограммы золота, бриллианты, сапфиры и жемчуга: что изъяли у Арашуковых

Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков (слева направо) в суде, июль 2020 г. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Экс-сенатор Совета Федерации от КЧР Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков находятся в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, в начале 2000-х Рауль Арашуков организовал преступное сообщество, чтобы контролировать обороты газа на территории КЧР и Ставропольского края. Позже в состав группы вошел его сын Рауф, сделавший карьеру политика от депутата до сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии.

В 2010 году раскрыть подробности преступной деятельности могли активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов. Следствие считает, что Рауль Арашуков распорядился их устранить, а политик Рауф отдал приказ убить обоих. На счету Арашуковых, по версии следственных органов, растраты, давление на свидетелей и злоупотребление полномочиями.

В рамках уголовного дела Генеральная прокуратура РФ намерена изъять в доход государства имущество бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Дело об изъятии рассматривает Басманный суд Москвы.

Предметы роскоши были изъяты еще в 2019 году во время обыска, проведенного в домах господ Арашуковых в Петербурге, Ессентуках, а также в гостиничном комплексе «Адиюх-Пэлас» в ауле Хабез Карачаево-Черкесии.

В список, который указан в иске об изъятии, вошло более ста предметов роскоши на сумму более 54 миллионов рублей.

Согласно документам, в списке значатся 8 слитков золота общей массой в три килограмма, золотой кинжал с бриллиантами, серебряная ручка для письма, 25 золотых и стальных часов с драгоценными камнями и без, а также десятки ювелирных изделий: колье с жемчугами, цепи, браслеты, серьги, кулоны, запонки.

Арашуковы выбирали роскошные украшения. Фото: оперативная съемка

Стоит отметить, что Арашуковы отдавали предпочтения изделиям популярных брендов, в числе которых - Cartier, Chanel, H. Stern, Мontegrappa, Chaumet, Chopard, Breguet, Rolex, Julles Audemar.

Самыми дорогими предметами роскоши в списке изъятого оказались брендированные часы Breguet. Украшены они бриллиантами и сапфирами. Стоят такие порядка восьми миллионов рублей. Следующими в ТОПе по дороговизне значатся также наручные часы стоимостью по 3,5 миллиона каждые от Roleх и Julles Audemar.

Арашуковы выбирали роскошные украшения. Фото: оперативная съемка

В списке изъятого, помимо дорогущей ювелирки, указаны также 20 автомобилей. Арашуковы отдавали предпочтение автомобилям марки Mercedes. Таких машин в списке - шесть. Самой дорогой «тачкой» в списке стала Bentley Bentayga стоимостью более 20 миллионов рублей.

В иске на изъятие оказалась и недвижимость отца и сына: пять квартир Москве, Ставрополе, Черкесске, оздоровительный комплекс в Пелагиаде, жилой дом в Подмосковье и гостиничный комплекс «Адиюх-Пэлас» в Хабезе Карачаево-Черкесской республики.

В общей сложности Генпрокуратура требует изъять у Арашуковых в пользу государства имущества на 1 млрд 565 млн рублей.

К слову, прокуратуре удалось выяснить, что для сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами большая часть имущества была зарегистрирована на родственников, личных водителей и даже охранников Арашуковых.

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