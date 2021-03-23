Дело Рауля Арашукова: судьбу «газового короля» решат присяжные

Рауль Арашуков. Фото: ТАСС

Отец и сын Арашуковы подписали официальные бумаги о завершении ознакомления с уголовными делами. В ближайшее время прокурором будет утверждено обвинительное заключение, после чего материалы 300-томного дела направят в суд на рассмотрение по существу. Сегодня стало известно, что дело Рауль Туркбиевича Арашукова рассмотрит суд присяжных. Об этом в беседе с журналистом «КП-Ставрополь» рассказал адвокат Арашукова Владимир Постанюк.

- Раулем Туркбиевчием официально заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, - сказал адвокат Постанюк.

По словам защитника Арашукова, дело должно слушаться в Ставропольском краевом суде. Но лишь в том случае, если прокуратура не станет просить суд об изменении территориальной подсудности.

Напомним, сейчас оба Арашуковых находятся в СИЗО «Лефортово». По версии следствия в самом начале «нулевых» Рауль Арашуков организовал преступное сообщество, чтобы контролировать обороты газа на территории КЧР и Ставропольского края. Позже в состав группы вошел его сын Рауф, сделавший карьеру политика от депутата до сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии.

В 2010 году раскрыть подробности преступной деятельности могли активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов. Следствие считает, что Рауль Арашуков распорядился их устранить, а Рауф отдал приказ убить обоих. Также на счету Арашуковых, по версии следственных органов, растраты, давление на свидетелей и злоупотребление полномочиями.

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