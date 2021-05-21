«Грузовик доказательств»: экс-сенатор Арашуков рассказал в Инстаграме о своем уголовном деле

Экс-сенатор Арашуков уверен, что уголовное дело в отношении него сфабриковано. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Экс-сенатор от КЧР Рауф Арашуков рассказал в Инстаграме о своем уголовном деле. По его словам, перед утверждением обвинительного заключения ему, его отцу Раулю Арашукову и адвокатам не предоставили возможность нормально ознакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу - на ознакомление дали всего день, а коробок с вещдоками было больше 200. Якобы следователи сказали, что пригнали во двор «Лефортово» грузовик с доказательствами и предложили защите выйти посмотреть на коробки и расписаться в протоколе ознакомления.

- Безусловно, мы не согласились, случился скандал, и следователи начали приносить нам коробки для ознакомления. Из 200 коробок по делу я совместно с адвокатами за весь день сумел ознакомиться не более чем с 10, - рассказал Арашуков, отметив, что следствие лишило его законного права на ознакомление.

Экс-сенатор по-прежнему утверждает, что уголовное дело в отношении него и его отца Рауля Арашукова «сфабриковано заинтересованными лицами». По мнению Рауфа Арашукова, «недругам» удалось ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных и следственных органов.

На данный момент экс-сенатор и его отец Рауль Арашуков находятся в СИЗО «Лефортово». Ранее Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о переносе рассмотрения уголовного дела Арашуковых из суда в КЧР в Мосгорсуд, опасаясь влиятельных связей Арашуковых в родной Карачаево-Черкесской республике. Защита Арашукова выступала против этого.

Также Арашуковы настаивают на том, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных.

- Мы хотим, чтобы присяжные, обычные люди и все граждане, которые будут наблюдать за процессом, еще раз убедились в том, что никакого уголовного дела в отношении меня и моего отца не существует, что в деле нет ни одного доказательства нашей вины, - отметил бывший сенатор.

Фигурантам дела продлено содержание под стражей до 6 октября 2021 года.

Рауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз.

Напомним, следствие считает, что в 2000-х годах Рауль Арашуков организовал преступное сообщество на территории КЧР и Ставропольского края. К группе позже присоединился его сын Рауф, начавший политическую карьеру в возрасте 18 лет.

В 2010 году Раулю Арашукову стало известно, что активист Аслан Жуков и помощник президента КЧР Фраль Шебзухов могут раскрыть детали преступной деятельности Арашуковых. По версии следствия, Рауль Арашуков дал указание сыну организовать убийства Жукова и Шебзухова. Их «убрали», а после Арашуков связался с экс-замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбеком Булатовым, экс-начальником ЦПЭ МВД по региону Тимуром Бетугановым и через них - со следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Правоохранителям «запретили» проводить объективное расследование по уголовным делам. Сейчас эти силовики также под следствием.

Задержали Рауфа и Рауля Арашуковых 30 января 2019 года. Сенатор был лишен неприкосновенности.

Многомиллионный автопарк Арашукова арестован. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «КП - Северный Кавказ» писала, что суд продлил арест, наложенный более чем на 90 автомобилей, которые принадлежат семье экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Среди арестованного судом транспорта: раритетный автомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer, Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley и другие марки автомобилей. На машины наложен арест в качестве обеспечительной меры. В Басманном суде Москвы рассматривается иск об обращении имущества Арашуковых в пользу государства.

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