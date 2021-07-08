В Каспийске мужчина ударил головой в лицо полицейскому на борту самолета

В социальных сетях появилось видео с борта самолета в Каспийске. Мужчину скручивают двое полицейских и выводят его из салона, пока все пассажиры снимают это на телефон. Оказалось, что дебошир нанес удар головой полицейскому прямо в лицо.

По предварительным данным, мужчина не исполнял требования сотрудников авиакомпании, поэтому они вызвали полицию. Сотрудники правопорядка попросили предъявить документы, но пассажир решил иначе и ударил головой полицейского.

Его сразу скрутили и вывели за пределы самолета для дальнейшего разбирательства. Нападение на сотрудника полиции при исполнении - серьезное нарушение. Ему грозит штраф и срок до 10 лет лишения свободы.

Как рассказала свидетельница инцидента, причиной конфликта стал отказ надевать лицевую маску. Самолет задержали на час, пока не пришла полиция. Против него уже возбудили уголовное дело, а перелет для дебошира отменился.