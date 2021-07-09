Бывшего депутата из Михайловска оштрафуют за покушение на мошенничество

Суд закончил рассмотрение дела бывшего депутата думы Михайловска Ольги Михайличенко. Ей вынесли обвинительный приговор за покушение на мошенничество, передает пресс-служба СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В июле 2020 года Михайличенко узнала, что на знакомого завели уголовное дело за мелкое взяточничество. Женщина убедила, что сможет помочь за 150 тысяч рублей, которые якобы передала следствию. Мужчина обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю, сотрудники которого задокументировали факт передачи денег.

Суд назначил Михайличенко штраф в 200 тысяч рублей.