Подрядчика будут судить за хищение на стройке детсада в Ставрополе

В Ленинский районный суд Ставрополя направили уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на национальный проект. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Нарушение выявили в ходе проверки реализации проекта "Демографии". Директор организации выиграл тендер у администрации Ставрополя на строительство детского сада на 160 мест в 204 квартале. Сумма контракта - более 131,7 млн рублей.

- В ходе прокурорской проверки было выявлено, что при исполнении указанного контракта юридическим лицом работы выполнены не в полном объеме, подрядчик предоставил акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями на сумму более 700 тысяч рублей, - сказано в сообщении прокуратуры.

Результаты проверки отправили следствию, которое по итогу возбудило уголовное дело по статье "Хищение средств в крупном размере с использованием служебного положения" (3 часть 159 статьи УК РФ). Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.