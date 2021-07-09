Санаторий в Кисловодске закрыли из-за нарушения ограничений по коронавирусу

В Кисловодске остановил работу санатория из-за нарушения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает управление ФССП по Ставропольскому краю.

Санаторий закрыли по решению суда на 45 суток. Нарушения выявили в ходе проверки. Так, работники организации были без масок, помещения не обрабатывались, не было рециркулятора воздуха.

- В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы выехали по адресу нахождения здравницы и опечатали помещения. Должнику вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, - сказано в сообщении.