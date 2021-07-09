Более 150 тысяч пенсионеров привились от коронавируса в Ставропольском крае

В Ставропольском крае продолжается кампания по вакцинация от коронавируса. С начала июля прививку получили более 54 тысяч человек, передает управление по информационной политике регионального правительства.

Первый компонент получили 417 тысяч человек, завершили вакцинацию более 290 тысяч местных жителей. Среди них - более 150 тысяч пенсионеров.

По планам, к осени в Ставропольском крае будет привито не менее 60% населения. Это - более 1,3 млн жителей. Сейчас оба компонента вакцины получили 22% населения. Сделать прививку можно в 115 пунктах. Вдобавок работает 134 мобильные бригады.

По состоянию на 9 июля на Ставрополье зарегистрировали 38699 случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь 54503 пациентов, скончались от вируса 1732 человека.