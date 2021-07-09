На 15 участках Ставрополя появятся новые фонари

В пресс-службе администрации Ставрополя сообщили, что власти заключили контракт на освещение 15 "темных" участков города летом этого года. Уже в августе около школ, проездов и на нескольких улицах Ставрополя появятся фонари.

- Уже заключен контракт на устройство уличного освещения протяженностью 520 метров по участку от проезда Фестивального до многоквартирных домов по улице Шпаковской. Срок окончания работ - конец августа, - сказано в сообщении ведомства.

250 метров новой линии освещения смонтируют в районе школы № 29 по улице 50 лет ВЛКСМ, улицы Города Побратима Безье (700 метров). Линию наружного освещения в 350 метров смонтируют еще на некоторых улицах города. Все работы будут закончены в этом году.

Общая протяженность линий Ставрополя на настоящий момент - 706 метров. Как минимум столько же смонтируют до декабря 2021 года.