На Ставрополье подорожали капуста, морковь и картофель в 1,5 раза

В Северо-Кавказстате сообщили, что в июне 2021 года подорожали некоторые овощи, например картофель, белокочанная капуста, морковь и т.д. Специалисты сравнивали цены с аналогичным периодом 2020 года.

- Плодоовощная продукция, включая картофель подорожала в среднем на 7,5%, в основном, за счет значительного роста цен на свеклу столовую, капусту белокочанную свежую, морковь в 1,5 раза и картофель – на 25,3 процента. Дороже стали лимоны на 6,1%, виноград – на 3,4%, апельсины – на 2,8%, сухофрукты – на 1,1 процента, - сказано в сообщении ведомства.

Но при этом подешевели огурцы (в полтора раза), помидоры (на 19%), груши (5%), яблоки (4,5%). Также цена снизилась на репчатый лук, зелень, грибы и чеснок.

Всего индекс потребительских цен на все товары составил 100,7%. То есть инфляция составила 0,7%, цены растут.