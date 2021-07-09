В Ставропольском крае развернут 500 новых коек для пациентов с COVID-19

В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что глава региона Владимир Владимиров поручил развернуть дополнительные 500 коек для ковид-пациентов в ближайшее время. Эпидемиологическая ситуация не улучшается.

- В настоящее время для оказания медицинской помощи таким пациентам в лечебных учреждениях края задействовано 2206 коек, из которых свыше 20% пока остаются свободными, - сказано в сообщении.

Однако необходимо оперативно пополнить фонд на случай резкой вспышки заболеваемости в регионе. Сейчас стараются сдерживать темпы распространения инфекции с помощью ужесточения ограничений и массовой вакцинации.

С начала кампании иммунизации на Ставрополье привились более 411 тысяч человек, а за последние сутки установили новый рекорд вакцинированных - 13,7 тысяч человек.

На сегодняшний день в регионе у еще 187 человек выявили коронавирус. За все время заразились в крае 58699 жителей. Среди них 54503 выздоровевших (+56 за сутки).