Экс-директора ставропольской фирмы обвиняют в задержке зарплаты

В Ессентуках завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Интар». Мужчина не выплачивал сотруднику зарплату 9 месяцев, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи установили, что злоумышленник с февраля по октябрь 2018 года не платил зарплату одному из сотрудников. Однако у него были все возможности для этого. Сумма долга превысила 216 тысяч рублей. Деньги руководство тратило на свои цели.

Дело с утвержденным обвинением передали в городской суд.