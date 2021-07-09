На Ставрополье банда экстрасенсов пойдет под суд за мошенничество на 10 миллионов

ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщило о задержании группы экстрасенсов-мошенников, которые вымогали деньги у жителей Кировского и Предгорного муниципалитетов Ставрополья.

Они давали объявления об оказании мистических услуг, а далее запугивали обратившихся порчей и проклятием. Жертвы отдают деньги, получают инструкции к "ритуалу" и вынуждены платить за следующие нескончаемые сеансы.

Члены банды - уроженцы Санкт-Петербурга и Москвы. От них пострадали не только ставропольцы, но и жители Татарстана и Удмуртии, Ивановской и Ростовской областей. В общей сложности они украли 10 миллионов рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае арестовали еще одного телевизионного экстрасенса. Мужчину обвиняют в 15 эпизодах мошенничества, совершенных с апреля 2017 по январь 2020 года. Он действовал в составе преступной группы, которая распространила рекламу на телевизионных каналах с указанием номера телефона об оказании экстрасенсорной помощи. Ущерб оценен в 9,7 млн рублей.