На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Синоптики обещают опасную жару в Ставропольском крае. Температура в регионе поднимется до 37-38 градусов, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр. Ночью похолодает до 18-20 градусов. Ветер умеренный, с порывами до 14 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

По состоянию на 10 июля на всей территории Ставрополья, кроме Предгорного района, сохраняется средний уровень пожароопасности. В городах-курортах - низкий. Однако Гидрометцентр сообщает в штормовом предупреждении, что в жару класс пожароопасности вырастит.