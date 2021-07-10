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Происшествия10 июля 2021 11:44

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Температура поднимется до 37-38 градусов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Синоптики обещают опасную жару в Ставропольском крае. Температура в регионе поднимется до 37-38 градусов, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр. Ночью похолодает до 18-20 градусов. Ветер умеренный, с порывами до 14 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

Фото: stavpogoda.ru

По состоянию на 10 июля на всей территории Ставрополья, кроме Предгорного района, сохраняется средний уровень пожароопасности. В городах-курортах - низкий. Однако Гидрометцентр сообщает в штормовом предупреждении, что в жару класс пожароопасности вырастит.