Курортный сбор в городах КМВ вышел на доковидный уровень

Мэрия Железноводска сообщила о перевыполнении плана по курортному сбору. Показатели пришли к доковидному уровню. До конца года туристы заплатят более 50 млн рублей.

Все деньги потратят на улучшение инфраструктуры. Таким образом смогли отремонтировать Лермонтовский терренкур, а также создать Госпитальный и Пушкинский терренкуры. Сейчас идет благоустройство Пушкинской лестницы.

Еще до начала лета в Ставропольском крае побывало более 330 тысяч туристов. Они пополнили казну городов Кавказских Минеральных Вод 26 млн рублей.