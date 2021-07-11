Ставропольцы взяли три "золота" на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

По итогу всероссийских соревнований, которые прошли в Московской области и были посвящены спортивному туризму, три "золота" взяли воспитанники Ставропольской спортивной школы №5. Как рассказали в администрации Ставрополя, в соревнованиях приняли участие команды из 24 регионов страны.

В число лучших участников, взявших "золото", вошли ставропольцы Иван Скрипай, Маргарита Черникова и Никита Швабауэр. Кроме того, Данила Корнев, также воспитанник ставропольской спортшколы, завоевал "бронзу" среди юниоров.

- В соревнованиях парных связок сильнейшей стала пара Маргариты Черниковой и Софьи Паськовой (победители в юниорской категории и в группе среди женщин). Никита Захаров и Данила Корнев не отстали от девушек и также завоевали золото в связках среди юниоров. А в соревнованиях четверок юниорская сборная края забрала серебряную медаль, - добавили в ведомстве.