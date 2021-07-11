В Кабардино-Балкарии за сутки коронавирусом заболели 62 человека

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 62 новых случая заражения коронавирусом. За все время выявлено уже 25 460 случаев заражения. В том числе 24 085 выздоровления (+11 за сутки). Скончались за все время 528 жителей республики (+4).

На лечении в COVID-госпиталях в настоящий момент 492 пациента. В том числе и те, чьи результаты теста еще не готовы. В реанимации из этого числа 59 человек, уточнили в минздраве КБР.

- Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в любом из 51 пунктов проведения вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех районах республики, - добавили в министерстве. - Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.