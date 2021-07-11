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Происшествия11 июля 2021 16:55

В Дагестане водитель отечественной легковушки сбил 4-летнего мальчика

Ребенок попал в больницу с различными травмами
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Хасавюрте собран материал для принятия процессуального решения по факту наезда на 4-летнего ребенка. Как рассказали stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, все произошло 9 июля 2021 года, примерно в 19:30 часов, возле дома на улице Воробьева.

- 30-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», совершил наезд на переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода ребенка, также проживающего в Хасавюрте, - комментируют в ведомстве.

Мальчик попал в больницу города с различными травмами.

В ДТП в Дагестане пострадал 4-летний ребенок