В Дагестане водитель отечественной легковушки сбил 4-летнего мальчика

В Хасавюрте собран материал для принятия процессуального решения по факту наезда на 4-летнего ребенка. Как рассказали stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, все произошло 9 июля 2021 года, примерно в 19:30 часов, возле дома на улице Воробьева.

- 30-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», совершил наезд на переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода ребенка, также проживающего в Хасавюрте, - комментируют в ведомстве.

Мальчик попал в больницу города с различными травмами.