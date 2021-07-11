Обстоятельства аварии со сгоревшей машиной выясняют в КБР

В Чегемском районе КБР, поселение Шалушка, полицейские выясняют детали аварии, произошедшей 11 июля 2021 года, в которой сгорела машина «ВАЗ-2114».

В республиканском ГИБДД сообщают, что перед тем, как вспыхнуть, автомобиль столкнулся с «ВАЗ -2115». В результате происшествия пострадали два человека, их направили на лечение в больницу.

- На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Чегемскому району, - добавили в ведомстве. - Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.