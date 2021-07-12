В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации от коронавируса

В Приэльбрусье КБР открыли самый высокогорный пункт вакцинации от коронавируса. Разместился он на высоте в 2,3 тыс. метров.

- Самый высокогорный пункт вакцинации развернут на поляне Азау в рамках проведения массовой вакцинации населения. Здесь могут привиться как местные жители, так и туристы, приезжающие на отдых в Кабардино-Балкарию, - рассказали в администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарии.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в КБР привито более 10,35% населения. Первым компонентом привито более 90 тыс. человек. Оба компонента получили более 43 тыс. человек.