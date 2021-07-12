Житель Кисловодска потерял на криптовалюте почти 2 миллиона рублей

Мечтающий заработать на криптовалюте 36-летний житель Кисловодска в итоге лишился почти 2 миллионов рублей. Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по СК, мужчине позвонил неизвестный и представился финансовым аналитиком биржевой интернет-площадки.

Не веря своему счастью, кисловодчанин охотно стал выполнять все инструкции: зашел в специальное предложение, сделал несколько переводов на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей и сел ждать дивиденды. Но они все не шли. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Псевдоброкеру грозит большой штраф и до 10 лет лишения свободы.

В полиции в очередной раз напомнили, что настоящие сотрудники банков и других финансовых организаций звонят только с номеров, указанных на картах или в договорах, и не просят выводить деньги на странные счета. Если вам звонят мошенники, сразу обращайтесь в органы внутренних дел (02 или 102 - с мобильного). Своевременное информирование позволяет ускорить розыск преступников.