Ставрополец убил обидчика во время перебранки

В Ставропольском крае завели уголовное дело после убийства 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

27 июня подозреваемый и его знакомый поссорились. Мужчины стали друг друга оскорблять, и один из них не выдержал. Жертва получила два удара ножом в область груди и предплечья. От таких травм человек скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

- В настоящее время подозреваемый задержан, по ходатайству следователя СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.