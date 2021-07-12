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Происшествия12 июля 2021 11:23

Полицейского со Ставрополья подозревают в превышении полномочий

Мужчина не менее 15 раз ударил задержанного электрошокером
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Изобильненском городском округе завели уголовное дело против участкового. Его подозревают в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

8 февраля в отделение полиции поселка Солнечнодольск доставили задержанного, а потом - пристегнули наручниками к скамье. Мужчина не менее 15 раз ударил его электрошокером.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, а так же проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.