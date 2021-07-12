В Ингушетии задержали пособника террористов, покушавшихся на полицейских в 2014 году

В Ингушетии через семь лет задержали 36-летнего жителя по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Спецоперацию провели следователи во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России. Об этом сайту stav.kp.ru рассказали в пресс-службе СУ СКР по РИ.

Речь идет о событиях, произошедших в Назрани в июне 2014 года. Тогда террористы из автоматов открыли огонь по сотрудникам полиции, охранявших порядок в республиканской больнице. Несколько сотрудников были ранены.

- В настоящее время проводятся следственные действия с подозреваемым, расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в ведомстве.