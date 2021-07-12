Работники «Невинномысского Азота» покорили Эльбрус

Путь на вершину начался 3 июля и длился неделю

В честь 60-летия «Невинномысского Азота» его работники покорили самую высокую вершину России и Европы – гору Эльбрус. На восточной ее вершине высотой в 5621 метр участники восхождения развернули флаги Росхимпрофсоюза, ЕвроХим и Ставропольского края. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Невинномысска Михаил Миненков.

– На свете есть такие места, красоту которых сложно передать при помощи слов. Как рассказать, что такое рассвет в горах? Как передать те чувства, которые накрывают тебя, когда ты стоишь на самой высокой вершине континента? Все это невозможно описать – это можно лишь только прочувствовать. - делится своими впечатлениями от восхождения председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Невинномысский Азот» Сергей Самофалов.

Путь начался 3 июля и длился неделю. Сперва работники «Невинномысского Азота» добрались до Северного приюта на высоте 3 800 метров, затем двинулись через Скалы Ленца к высоте свыше 5 000 метров. Чтобы акклиматизироваться, группа вернулась потом в базовый лагерь на поляне Эммануиля у подножия горы. А уже 8 июля работники «Невинномысского Азота» и Росихимпрофсоюза раскрыли флаги над вершиной Эльбруса. Через два дня группа спустилась к подножию, восхождение было завершено.

- Красота природы восхищает, но наибольшее восхищение вызывает поступок работников «Невинномысского Азота» и Росхимпрофсоюза. Преодолевая стихию и даже самих себя они шли вперёд, чтобы с гордостью, на весь мир заявить о Невинномысске! - отмечает глава Невинномысска Михаил Миненков.