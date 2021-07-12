22% населения Ставрополья из запланированных полностью привилось от коронавируса

Более 436 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Ставропольском крае. Второй компонент получили 297 тысяч человек, передает управление по информационной политике правительства региона.

По плану, на Ставрополье должно быть привито не менее 60% взрослого населения, или более 1,3 млн человек. По состоянию на 12 июля провакцинировались более 33%, из которых второй компонент получили более 22% от общего плана.

За время пандемии в Ставропольском крае зарегистрировали 59311 случаев заражения коронавирусом. Из них 54662 закончились выздоровлением, а 1752 - смертью. В стационаре находятся 1706 пациентов, из которых в тяжелом состоянии - 227, а под аппаратом ИВЛ - 54. Запас инфекционных коек свободен более чем на 24%, реанимационные - на 28%.