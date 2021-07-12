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Общество12 июля 2021 13:32

В Ингушетии учредили новый национальный праздник

День ингушских башен будут праздновать каждую третью субботу мая
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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В Ингушетии утвердили новый праздник - День ингушских башен. Впервые красную дату отметят в 2022 году, в третью субботу мая. Указ об учреждении праздника подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 9 июля.

В праздник в республике будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

Для местного населения этот праздник очень важен, поскольку обусловлен национальными особенностями народа. Так, ученые установили, что название ингушей - «гIалгIай» - происходит от слова «гIала» – «башня» – и означает «жители башен». Потому по всему региону разбросаны древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. В районе объектов также есть другие объекты - святилища и склепы. Самый популярный памятник - комплекс Вовнушки, ставший финалистом проекта «Семь чудес России».